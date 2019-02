Hamburg (ots) - Sicher, günstig, nachhaltig und attraktiv - so soll die ideale Verpackung sein. Verpackungsmanager und Fachkräfte bringen sich mit dieser praxisorientierten Weiterbildung der HAW Hamburg auf den neuesten Stand. Sie lernen moderne Werkstoffe kennen und erfahren, wie sie schon mit kleinen Veränderungen enorme Einsparungen erzielen können. Die Weiterbildung, die sich durch hohe Praxisanteile auszeichnet, startet im September 2019.



Es gibt neue Werkstoffe wie Biopolymere ("Bioplastik"), durch die Verpackungsmaterial flexibler und umweltfreundlicher wird. Auch Holz, Papier, Karton und Verbundstoffe können modifiziert und effektiver eingesetzt werden. Ziel ist, mit besseren Verpackungen sowohl Qualität und Haltbarkeit zu erhöhen als auch Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen. Die Teilnehmer der berufsbegleitenden Weiterbildung "Werkstoffwissenschaften der Packstoffe" erwerben das Wissen dafür und wenden es parallel in Laborversuchen beim Verpackungsinstitut BFSV an.



Zielgruppe sind Fachkräfte und Manager aus der Verpackungstechnik und Logistik sowie aus der Industrie. Mit Abschluss des 150 Stunden umfassenden Weiterbildung besitzen sie die Fähigkeit, Verpackungen ihres Unternehmens zu analysieren, zu verbessern und maßgeschneiderte neue Lösungen zu entwickeln. Im Zentrum der Weiterbildung stehen die Eigenschaften der Packstoffe und Packhilfsmittel für Lebensmittel- und Transportverpackungen.



Das berufsbegleitende Zertifikatsstudium "Werkstoffwissenschaften der Packstoffe" wird von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg in Kooperation mit dem Verpackungsinstitut BFSV e.V. angeboten. Den Teilnehmern wird der aktuelle Stand der Forschung vermittelt und ein hoher Praxisanteil geboten.



Die Teilnahme kostet 2490 Euro (mehrwertsteuerbefreit), mit Frühbucherrabatt (bis 15. April 2019) 2200 Euro. Absolventen erwerben ein Hochschulzertifikat mit Leistungspunkten (5 CPs). Sie können auf technische Masterstudiengänge der HAW Hamburg angerechnet werden.



WEITERE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG



Veranstalter ist die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg, ZEPRA - Zentrum für Praxisentwicklung. Anmeldung: www.haw-hamburg.de/weiterbildung



HAW Hamburg Fakultät Wirtschaft und Soziales ZEPRA - Zentrum für Praxisentwicklung Heike Klopsch Tel. +49 40 428 75 7071 Heike.Klopsch@haw-hamburg.de