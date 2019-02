Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) will eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende von 1,65 Euro an die Aktionäre ausschütten, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die nächste Hauptversammlung findet am 16. Mai 2019 statt. Die Umsätze ohne IFRS 15 Effekte sind im Geschäftsjahr 2018 auf Basis vorläufiger Zahlen um 4,3 Prozent auf 3,66 Mrd. Euro gestiegen. Unter Berücksichtigung von IFRS ...

