Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA steht heute die wegen des Shutdowns verspätete erste Schätzung zum Q4-BIP auf dem Programm, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vorliegende monatliche Konjunkturdaten würden auf einen weniger starken Zuwachs der Wirtschaftsleistung hindeuten als im zweiten und dritten Quartal. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden mit einem Plus von annualisiert etwa 2% p.q. rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...