München, 28.02.2019 Bankhaus Lampe nimmt Coverage für die TTL AG mit einer "Kaufen"-Empfehlung und Kursziel 6,10 Euro auf Bankhaus Lampe Research hat erstmalig die Coverage der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", "TTL AG") (ISIN DE0007501009) aufgenommen und stuft die TTL-Aktie mit "Kaufen" ein und setzt ein Kursziel von 6,10 Euro fest. Der Bericht des Bankhauses Lampe hebt insbesondere die starke Positionierung der GEG German Estate Group mit mehr als 3 Mrd. Euro Assets under Management hervor. Der Analyst weist darauf hin, dass die TTL AG bereits eine Dividende ausschüttet und auch zukünftig ein attraktives Dividendenpotenzial biete. Zudem würden die TTL AG und ihre Beteiligungen von einem umfangreichen Netzwerk im Immobilien- und Finanzierungssektor profitieren. Gegenüber dem XETRA-Schlusskurs vom 27. Februar 2019 in Höhe von 4,12 Euro ergibt sich aus dem Kursziel der Studie ein Kurssteigerungspotenzial von fast 50 Prozent.