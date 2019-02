Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Rio Tinto nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4250 Pence belassen. Der Rohstoffkonzern habe 2018 solide abgeschnitten und schütte die kompletten Einnahmen aus Veräußerungen über eine Sonderdividende an die Aktionäre aus, schrieb Analyst Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 05:57 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-02-28/11:44

ISIN: GB0007188757