Von Nathan Allen

ROM (Dow Jones)--Die chilenische Enel Americas SA will mit einer Kapitalerhöhung 3,5 Milliarden US-Dollar aufnehmen. Ob sich die Muttergesellschaft Enel an der Kapitalerhöhung beteilige, werde der Verwaltungsrat noch entscheiden, teilte der italienische Versorger mit.

Enel hält 51,8 Prozent an der Tochter in Südamerika. Die Aktionäre von Enel Americas werden am 30. April über die Kapitalerhöhung abstimmen. Mit dem frischen Geld wollen die Chilenen Minderheitsaktionäre bei Beteiligungen herauskaufen, Übernahmen finanzieren und die Schulden abbauen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/chg

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2019 05:20 ET (10:20 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.