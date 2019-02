Die Schweizer Großbank UBS hat Dürr nach Zahlen des Maschinen- und Anlagenbauers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Auftragseingang und das operative Ergebnis (Ebit) im Schlussquartal 2018 hätten die Erwartungen dank des starken Geschäfts mit Lackieranlagen übertroffen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Barmittelzufluss sei positiv ausgefallen. Allerdings sehe die Auftragslage bei der Holzverarbeitungstochter Homag und im Bereich Measuring schwach aus. Beim eigentlich ordentlichen Ausblick enttäusche der angepeilte Auftragseingang./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-02-28/11:58

ISIN: DE0005565204