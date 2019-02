München (ots) -



"Die Wollnys" mit 9,6 % MA (14-49) und 14,0 % MA (14-29)



- RTL II-Tagesmarktanteil von 6,8 % MA



Überragendes Staffelfinale für "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!": In der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen erzielten "Die Wollnys" 9,6 % MA. Bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre) holte die Doppelfolge starke 14,0 % MA. Bis zu 1,60 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die Abenteuer der Großfamilie und die Geburt von Calanthas Baby.



Insgesamt überzeugte die neue Staffel "Die Wollnys" mit durchschnittlich 8,2 % MA (14-49 Jahre) und 11,8 % MA (14-29 Jahre).



Seit Montag laufen "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" auch in der Daytime um 14 Uhr und 15 Uhr und haben den Sendeplatz gegenüber der Vorwoche um 40 % (14-49 Jahre) bzw. 20 % (14-29 Jahre) verbessert.



Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 6,8 % (14-49 Jahre).



