Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe im vierten Quartal die Konsensschätzungen übertroffen und bleibe damit auf Kurs, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei gut positioniert, um an dem großen europäischen Mode- und Kosmetikmarkt zu partizipieren./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 03:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 03:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-02-28/12:06

ISIN: DE000ZAL1111