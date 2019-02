Bad Homburg (ots) - Alles anders: Denn Zähneputzen ist jetzt nicht mehr bloß Zähneputzen, sondern ein Lebensgefühl. YUZ präsentiert eine Zahncreme mit Koffein - für den ultimativen "Hallo-Wach-Kick".



Zähneputzen und die Tasse Kaffee - was unter Millionen deutschen Dächern zum zweiteiligen Standardprogramm gehört, fasst die neue Premium-Zahncreme YUZ energy boost zusammen: für Morgenmuffel, die mehr zum Wachwerden brauchen, für die, bei denen es in der Frühe auf jede Minute ankommt, und für die, denen Kaffee als Getränk einfach nicht schmeckt.



Die vegane Komplettzahncreme verfügt über ein frisches Minzaroma und neben Koffein über eine Vielzahl von weiteren Ingredienzen, allem voran Fluorid zur effektiven Kariesprophylaxe. Eine leichte Bitter-Note im Geschmack unterstützt noch die therapeutische Wirkung. So richtet sie sich sowohl nach den zahnärztlichen Ansprüchen an eine wirksame Zahncreme als auch nach dem Bedürfnis des Konsumenten, mit dem Zähneputzen nach dem Aufstehen oder auch abends vor dem Ausgehen einen "Extra-Wach-Kick" zu erhalten.



Das Konzept der YUZ energy boost orientiert sich an Motiven der Traditionellen Persischen Medizin, die eine belebende Wirkung von Kaffee bzw. Koffein schon vor über eintausend Jahren erkannte und im Sinne ihrer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen therapiefördernd nutzte. Anvisierter Verkaufsstart der innovativen Premium-Zahncreme, die komplett in Deutschland entwickelt und produziert wird, ist Frühjahr 2019. Die Tubenfüllmenge beträgt 75 ml. Pro Anwendung werden Einheiten von 1 bis 1,5 ml empfohlen - entsprechend der Koffeinwirkung von 1 Tasse Kaffee bei zweiminütiger Verwendungsdauer.



Weitere Informationen zur neuen YUZ energy boost Zahncreme mit Koffein für Personen ab 18 sowie zur YUZ energy boost Mundspülung, die ebenfalls ab Frühjahr 2019 erhältlich sein wird, gibt es unter www.yuzoralcare.com.



