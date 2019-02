Unterföhring (ots) -



Was die "Trucker Babes" können, können die "Trecker Babes" schon lang: Püppi (25, Hamburg), Anni (24, Hemkenrode), Hedi (27, Nürnberg), Shanna (27, Bingen), Tamara (24, Kirchberg) und Margot, die Miss Burgenland 2017 (24, Lackendorf in Österreich), fahren riesige Vollernter, Radlader und Mähdrescher. Alles, was ordentlich PS unter der Haube hat, ist ihre Leidenschaft! kabel eins begleitet die sechs "Trecker Babes" bei ihrem abwechslungsreichen Alltag rund um Baustellen, Landwirtschaft und vor allem auf ihren mächtig großen Nutzfahrzeugmaschinen. Sei es bei der Organisation einer Großbaustelle oder bei kleinen und größeren Pannen bei der Weinernte: Die "Trecker Babes" bewältigen jede Herausforderung mit leidenschaftlicher Kompetenz und ihrem weiblichen Charme.



Zwei Folgen "Trecker Babes" ab Sonntag, 3. März 2019, um 20:15 Uhr bei kabel eins



