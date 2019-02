Das Analysehaus Jefferies hat Sunrise Communications nach Zahlen und Ankündigung einer Übernahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Operativ habe das schweizerische Mobilfunkunternehmen im vierten Quartal auf Kurs gelegen und der Ausblick auf 2019 erscheine solide, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Preis von 6,3 Milliarden Franken für den angestrebten Zukauf von UPC bezeichnete Rathe als vernünftig angesichts des hohen Synergien-Potenzials und der industriellen Logik hinter dem Deal. Hauptaktionär Freenet könnte sich allerdings gegen die geplante Kapitalerhöhung stellen./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 02:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 02:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-02-28/12:08

ISIN: CH0267291224