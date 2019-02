AbCellera meldete heute die Erweiterung der Zusammenarbeit mit Denali Therapeutics Inc. (NASDAQ:DNLI) zur Entdeckung von Antikörpern als Therapien für neurologische Indikationen. Mit seinen durchsatzstarken, supertiefen Einzelzell-Immunprofilierungsfähigkeiten wird AbCellera Gruppen von Antikörpern für bis zu acht von Denali genannte Arzneimittelziele (Targets) erzeugen. Die Multi-Target-Vereinbarung erweitert den Umfang der ursprünglichen im Juni 2018 bekannt gegebenen Zusammenarbeit, in deren Rahmen bereits leistungsstarke Lead-Kandidaten produziert wurden, die sich nun in der vorklinischen Entwicklung befinden. Gemäß den finanziellen Bedingungen der Vereinbarung erhält AbCellera eine Gebühr für den Technologiezugang sowie Forschungsmittel und es stehen ihm Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren zu, basierend auf der Entwicklung und Vermarktung von Antikörpern, die im Rahmen der Zusammenarbeit erzeugt wurden.

"Wir sind weiterhin sehr beeindruckt von dem Entdeckungstempo, der Qualität und Vielfalt der von AbCellera gelieferten Antikörper", erklärte Alexander Schuth, COO von Denali. "Durch diese Vereinbarung haben wir uns einen erweiterten Zugang zu einer branchenführenden Technologie gesichert, um die Erforschung von antikörperbasierten Therapien für Patienten mit neurologischen Erkrankungen zu beschleunigen."

"Antikörperarzneimittel der nächsten Generation bieten ein enormes Potenzial für die Behandlung neurodegenerativer und anderer neurologischer Erkrankungen, und dieser Bereich ist eine der großen Herausforderungen mit ungedecktem Bedarf in unserer Gesellschaft. Wenn wir den Kampf gegen diese komplexen Erkrankungen gewinnen wollen, dürfen wir nichts unversucht lassen, und wir müssen starke Partnerschaften aufbauen und die besten Köpfe aus der Naturwissenschaft und Technologie zusammenbringen", sagte Carl Hansen, CEO von AbCellera. "Die große Mehrzahl der zugelassenen Antikörper stammt aus natürlichen Immunsystemen, und die Fachgemeinschaft erkennt die Vorteile des Immunrepertoire-Screenings, um die Erfolgschancen zu maximieren. Diese Partnerschaft unterstreicht die Entschlossenheit unseren Partnern branchenführende Forschungsinnovation bereitzustellen, durch welche wir zahlreiche, vielfältige und hochwertige Antikörperkandidaten liefern, mit kürzeren Entwicklungszeiten und aussichtsreicheren Torchancen zur Folge."

Über AbCellera Biologics Inc.

AbCellera ist ein privat geführtes Unternehmen, das im Rahmen von Partnerschaften therapeutische Antikörper der nächsten Generation erforscht und entwickelt. Die Einzelzellplattform von AbCellera integriert lückenlose Fähigkeiten zur Erforschung therapeutischer Antikörper durch eine einzigartige Kombination von Technologien, darunter unternehmenseigene Impfungen, Mikrofluidik, Hochdurchsatz-Bildgebung, Genomik, tiefgreifende Berechnung, künstliche Intelligenz und Laborautomation. Supertiefes Screening einzelner B-Zellen ermöglicht beispiellosen Zugang zu natürlichen Immunreaktionen und damit rapide Isolierung umfangreicher und vielfältiger Gruppen von hochwertigen Antikörperkandidaten aus jeglichen Spezies, einschließlich des Menschen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.abcellera.com.

Eine vollständige Liste der Nachrichten und Ankündigungen von AbCellera finden Sie online als Newsfeed, auf LinkedIn und auf Twitter @AbCelleraBio.

