Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) will sich auf dem französischen Markt für erneuerbare Energie engagieren und ist dem Konsortium "Dunkerque Eoliennes en Mer" beigetreten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...