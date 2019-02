Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) im vierten Quartal sei auf bereinigter Basis schwächer ausgefallen als gedacht, während der Ausblick den Markterwartungen entspreche, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die entscheidende Frage sei aber nach wie vor unbeantwortet, nämlich wie der Mobilfunk- und TV-Anbieter mit dem Plan seiner schweizerischen Beteiligung Sunrise umgehe, die für die Übernahme von UPC die Barmittel erhöhen wolle./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 04:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 04:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-02-28/12:14

ISIN: DE000A0Z2ZZ5