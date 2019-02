Die Aktie der Geely Automobile Holding AG setzte ihre im Herbst begonnene Abwärtsbewegung auch zu Beginn des neuen Jahres zunächst fort, sodass es den Käufern erst auf dem Niveau von 1,11 Euro gelang, die Talfahrt zu stoppen und eine Gegenbewegung einzuleiten.

Die am 8. Januar gestartete Aufwärtsbewegung hat in der Zwischenzeit die 50-Tagelinie überschritten und am 25. Februar bei 1,78 Euro ein neues Jahreshoch ausgebildet. Am Dienstag fiel der Kurs leicht zurück, doch insgesamt macht der Anstieg ... (Dr. Bernd Heim)

