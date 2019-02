Der Jahreswechsel begann aus Sicht der IT-Sicherheit turbulent. Hier einige Meldungen aus unterschiedlichen Medien der vergangenen Wochen:

In dem Bericht »IT-Sicherheit: So düster blicken Experten auf 2019« im ZDF am 30.12.2018 (Link-Kasten #1) blickt Falk Garbsch vom Chaos Computer Club pessimistisch dem neuen Jahr 2019 entgegen; Zitat: »Es gibt zu viele Baustellen«.

Wenige Tage später - am 4.1.2019 - veröffentlichte die Tagesschau »Hackerangriff auf Hunderte Politiker« (Link-Kasten #2) einen Riesendatendiebstahl, der von einem einzelnen 20-jährigen Schüler aus Unmut ausgelöst wurde. Persönliche Daten von Promis und Politikern wurden im Internet veröffentlicht.

Die Süddeutsche Zeitung berichtete dann am 17. Januar 2019 in »Collection #1 - Riesen-Leak von E-Mail-Adressen und Passwörtern aufgetaucht« von einen der größten E-Mail-Account-Angriffen. Ein australischer IT-Sicherheitsexperte hatte die Datensammlung in einem Download-Verzeichnis eines Filesharing-Dienstes zufällig entdeckt. Der Spiegel berichtete von über 772 Mio. gestohlenen E-Mail-Adressen.

Wer wissen möchte, ob seine E-Mail-Adresse ebenfalls in die Hände der Cyber-Kriminellen gelangt ist, kann dies über die BSI-Seite überprüfen (Link-Kasten #3).

Wie ist es um die aktuelle Gefährdungslage bestellt? Jährlich veröffentlicht das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Auch das Bundeskriminalamt und AV-Test stellen Ihre Sichtweisen dar. Wir fassen zusammen: Für den Bericht »Lage der IT-Sicherheit in Deutschland« unterteilt das BSI die Bereiche in Bundesverwaltung, kritische Infrastrukturen (KRITIS), Wirtschaft und Gesellschaft innerhalb des Zeitraums 1.7.2017 bis 31.5.2018. Für unsere Zielgruppe sind KRITIS sowie Wirtschaft und Gesellschaft besonders relevant.

Gefährdungen für KRITIS

Kritische Infrastrukturen sind Organisationen und Einrichtungen, die von wichtiger Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Gemeinwesens sind. Sie umfassen die Bereiche Gesundheit, Sicherheit, wirtschaftlicher Entwicklung und/oder sozialer Austausch.

Unternehmen der KRITIS versorgen mindestens 500.000 Bundesbürger. Es ist gesetzlich geregelt, welche Sicherheitsvorkehrungen sie einhalten müssen. Sie haben gegenüber der BSI eine Meldepflicht, falls es zu Störungen kommt. Auf Grundlage der Meldungen hat das BSI folgende ...

