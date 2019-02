Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Santander von 3,70 auf 3,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Vor allem bei französischen und spanischen Banken hätten Übernahmen mehr Komplexität und höheren Risiken, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Risiken bei der Banco Santander seien höher als viele dächten. Er senkte wegen erwarteter geringerer Erträge seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2019-02-28/12:38

ISIN: ES0113900J37