Den Brexit verschieben? Wenn ja für wie lange? Oder doch ein neues Referendum ansetzen? Es kommt Bewegung in den Austrittspoker. Derzeit noch der einzige Profiteur: das Pfund Sterling. Was veranlasst Investoren hier zu Optimismus, Michael Blumenroth?



Vier Optionen scheint es zu geben für bzw gegen den Brexit. Nichts bahnbrechend Neues. Welche Option wird gezogen? Und wann? Und warum steigt jetzt das Pfund auf ein Hoch von fünf Monaten? Fragen von Antje Erhard an Michael Blumenroth.