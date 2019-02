In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um BYD, Tesla, Beiersdorf, Deutsche Bank, Commerzank, Wirecard, Weight Watchers. BYD hat seine Bilanz für 2018 vorgelegt. Der Umsatz hat um 23 Prozent zugelegt, aber der Gewinn ist um 31 Prozent eingebrochen. Das war aber auch in etwa so erwartet worden. Die Analysten bewerten das Ergebnis höchst unterschiedlich. Die große Frage ist jetzt: Wie wird das Jahr 2019? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die für heute Abend angekündigte Präsentation von Tesla, um den Absturz der Beiersdorf-Aktie, die neuen Gerüchte einer Fusion der Deutschen Bank und der Commerzbank, die neue Ruhe bei Wirecard und um ein "dickes Minus" bei der Diät-Aktie von Weight Watchers. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.