Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Die Aktie des Bremsenherstellers habe sich gut entwickelt und liege mittlerweile über seinem Kursziel, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher seien Gewinnmitnahmen angebracht. Das gelte um so mehr, als Knorr-Bremse im Rahmen der Zahlen am 7. März einen konservativen Ausblick abgeben könnte./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 08:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 09:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-02-28/12:46

ISIN: DE000KBX1006