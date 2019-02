Berlin (ots) - Die Baubranche boomt - das ist nichts Neues. Aber wie sieht die Situation der rund 370.000 Mitgliedsunternehmen des deutschen Bau- und Ausbauhandwerks im Einzelnen aus?



Bei unserer Pressekonferenz im Rahmen des Medientags der IHM wollen wir einerseits die konjunkturelle Situation der Branche beleuchten und andererseits unsere politischen Forderungen zur Europawahl 2019 vorstellen.



Wir laden Sie daher herzlich zu unserer Pressekonferenz anlässlich der Internationalen Handwerksmesse in München ein.



Sie findet statt am



14. März 2019, um 10.00 Uhr im Pressezentrum West (2. OG, Haupteingang West) Messegelände München



Ihre Gesprächspartner sind: N.N. Vorsitzender Bundesvereinigung Bauwirtschaft, der am Vortag in der Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung Bauwirtschaft gewählt wird Felix Pakleppa Geschäftsführer Bundesvereinigung Bauwirtschaft



Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft ist der Zusammenschluss des deutschen Bau- und Ausbauhandwerks. Sie vertritt in 15 Verbänden die Interessen von annähernd 370.000 mittelständischen Betrieben mit 3,3 Mio. Beschäftigten und einem Jahresumsatz von knapp 350 Mrd. Euro.



