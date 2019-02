Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Die Kaufofferte für den US-amerikanischen Elektronikmaterialien-Spezialisten Versum Materials sei vor allem wegen der Größe des Deals eine Überraschung, schrieb Analyst David Evans in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bewertung zu sechs Milliarden US-Dollar liege wohl am oberen Ende dessen, was hätte erwartet werden können. Dennoch hält Evans die Pläne des Darmstädter Dax-Konzerns, weiter ins Halbleitergeschäft vorzustoßen, für richtig./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-02-28/12:56

ISIN: DE0006599905