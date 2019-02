Hamburg (ots) - Bereits zum 23. Mal werden am 30. März die Gruner + Jahr SPA AWARDS (ehemals GALA SPA AWARDS) in Baden-Baden verliehen; sie zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung: Gruner + Jahr bündelt die Kraft und die Fachkompetenz seiner starken Beauty-Marken. So präsentieren sich unter dem neuen Label "Gruner + Jahr SPA AWARDS" neben GALA auch BRIGITTE, BARBARA und GUIDO.



Im Rahmen des Wettbewerbs werden ausschließlich Pflegeprodukte und Spa-Locations prämiert, die dem Versprechen "sanus per aquam - gesund durch Wasser" gerecht werden und durch beeindruckende, innovative Leistung begeistern.



Während des Bewerbungszeitraums hatten Unternehmen aus mehr als 37 Ländern die Möglichkeit, ihre Spa-Locations und Luxus-Hotels, innovativen Beauty-Produkte und außergewöhnlichen Treatments einzureichen. Mit rund 300 hochwertigen Bewerbungen hatte die unabhängige, zwölfköpfige Experten-Jury, darunter Anti-Aging-Spezialistin Dr. Barbara Sturm, Hotelier Frank Marrenbach sowie die Beauty-Expertinnen von BARBARA, BRIGITTE und GALA, einiges zu tun. Nun stehen die Nominierten der insgesamt sechs Kategorien fest. Sie werden ab heute in den aktuellen Ausgaben von GALA (10/2019) und BARBARA (4/2019) vorgestellt.



Zu den Nominierten in der Kategorie "Luxury Concepts" gehören:



- Phyris - Luxesse Vision Eye Lift - Dior Prestige - La Micro-Huile de Rose - Shiseido - Future Solution LX/ Intensive Firming Contour Serum



In der Kategorie "Innovation Concepts" sind folgende Konzepte nominiert:



- Viliv Cosmetics - Modern Detox and re-plumping Mask - Instytutum - Result-Driven Skincare Serie - Foreo - Foreo Ufo



Die nominierten Produkte in der Kategorie "Cult Concepts" sind:



- NIVEA - Q10 Serie - Quiris Healthcare - ELASTEN Trinkampullen - Elizabeth Arden - Retinol Ceramide Capsules



In der Kategorie "Organic Concepts" sind die Nominierten:



- Shamanic - Refining Face Oil - Lavera - Straffendes Serum - Dr. Hauschka - Regeneration Tagescreme Balance



Zu den Nominierten in der Kategorie "Medical & Health Concepts" gehören:



- Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa - Spa Nescens, Schweiz - Grayshott Health Spa - Regime Health, Großbritannien - ADLER Spa Resort BALANCE, Italien



Die Chance auf einen Preis in der Kategorie "Spa Concepts" haben:



- Le Grand Spa Hotel Bellevue, Schweiz - ESPA Life at Corinthia, Großbritannien - Bleiche Resort & Spa, Deutschland



Die Preisträger werden am 30. März im Rahmen einer glamourösen Preisverleihung im Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden geehrt. Durch den Abend führt Barbara Schöneberger. Ein weiterer Höhepunkt der Gruner + Jahr SPA AWARDS ist die Bekanntgabe der Gewinner in den Sonderkategorien "Beauty Idol" und "Special Prize".



Das "Beauty Idol" zeichnet sich als "Spa Personality" durch eine bewusste Lebensführung im Sinne des Spa-Gedankens aus. Unter den Gewinnerinnen der letzten Jahre waren beispielsweise Waris Dirie, Ana Ivanovic, Naomi Campbell, Toni Garrn und Heidi Klum. Mit dem "Special Prize" ehrt die Jury Persönlichkeiten, die sich um den Schutz der Ressource Wasser verdient machen. Preisträger der vergangenen Jahre waren unter anderen Dr. Sylvia Earle, Franziska van Almsick, Prof. Dr. Michael Braungart, Johan Ernst Nilson und Philippe Cousteau.



Gruner + Jahr verleiht die SPA AWARDS gemeinsam mit Co-Initiator Brenners Park-Hotel & Spa sowie den Partnern der Veranstaltung Audi, Berlina Ingwershot, Casino Baden-Baden, CD (Lornamead), Douglas, KORA Organics, La Martina, OGNX, Pommery, Shan Rahimkhan, UND GRETEL.



Mehr Informationen zu den Nominierten finden sich ab heute in der aktuellen GALA (Heft 10/2019) sowie der aktuellen BABARBA (Heft 4/2019), ab 13. März in der BRIGITTE (Heft 07/2019) und unter https://www.spa-awards-guj.de.



Über die Gruner + Jahr SPA AWARDS



Die Gruner + Jahr SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa- Auszeichnungen. Prämiert werden nur erstklassige Pflegeprodukte und Hotels bzw. Locations, die dem ganzheitlichen Anspruch der Gruner + Jahr SPA AWARDS gerecht werden. Die Jury setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Die Ärztinnen für ästhetische Schönheitsmedizin Dr. Barbara Sturm und Dr. med. Susanne Steinkraus, die Trainerin für Stressmanagement und Auszeitcoach Susanne Preiss, die Dermatologin und Professorin für Kosmetikwissenschaften Prof. Dr. Martina Kerscher, der geschäftsführende Direktor des Brenners Park-Hotel & Spa Frank Marrenbach, Stylist und Publisher Armin Morbach, GALA-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann, Chefredakteurin BRIGITTE und GALA digital Doris Brückner, GALA-Beauty-Ressortleiterin Frie Kicherer, GALA-Spa-Redakteurin Ariane Häusler, Beauty Director BRIGITTE, BRIGITTE MOM/WOMAN/WIR Merle Rebentisch sowie BARBARA-Beauty Director Stefanie Höfle.



