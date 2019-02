Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen in die Verlustzone gedreht. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,05 Prozent auf 165,66 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,15 Prozent.

Die Anleihen knüpften so an ihre Kursverluste vom Vortag an. Der gescheiterte Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte den Markt nur vorübergehend gestützt. Die Gespräche wurden in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ohne die geplante gemeinsame Erklärung vorzeitig abgebrochen.

Auch in den meisten Ländern der Eurozone gaben die Kurse etwas nach. Gegen den Markttrend legten die Kurse italienischer und griechischer Anleihen zu. Außerhalb der Eurozone gaben die Kurse schwedischer Anleihen besonders deutlich nach. Die Wirtschaft war dort im vierten Quartal deutlich stärker als erwartet gewachsen.

In Deutschland stehen am frühen Nachmittag die Daten zu den Verbraucherpreisen im Februar auf dem Kalender. Am Nachmittag werden in den USA die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal veröffentlicht. Ökonomen prognostizieren eine merkliche Wachstumsabschwächung./jsl/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

