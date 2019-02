Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen haben in den vergangenen Wochen von ihren bereits sehr niedrigen Niveaus aus noch einmal etwas nachgegeben, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Bundesanleihen hätten zuletzt nur noch bei etwa 0,10% rentiert, US-Treasuries gleicher Laufzeit bei 2,64%. Hintergrund dieser Entwicklung seien anhaltend schwache Konjunkturdaten, vor allem aus dem Euroraum gewesen. Gleichzeitig bleibe die Inflation dank eines moderaten Ölpreises und eines weiterhin niedrigen allgemeinen Preisdrucks gedämpft. Dementsprechend hätten sich die Inflationserwartungen am aktuellen Rand weiter zurückgebildet. ...

