Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Die französische Bank Societe Generale (SocGen) will sich auf dem Balkan weiter verschlanken. Wie das Finanzinstitut mitteilte, sollen die Societe Generale Montenegro an die ungarische OTP Bank und die Ohridska Banka Societe Generale an die Steiermärkische Sparkasse verkauft werden.

Die drittgrößte französische Bank wolle sich geographisch neu positionieren und ihr internationales Retail-Banking auf Länder konzentrieren, in denen sie bereits eine kritische Größe erreicht habe und Synergiepotenziale ausmache. SocGen hat in den vergangenen 12 Monaten bereits Geschäftsbereiche u.a. in Serbien, Albanien und Bulgarien verkauft.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/jhe

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2019 07:04 ET (12:04 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.