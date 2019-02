Elmos Semiconductor AG: Vorstand für Produktion wiederbestellt DGAP-News: Elmos Semiconductor AG / Schlagwort(e): Personalie Elmos Semiconductor AG: Vorstand für Produktion wiederbestellt 28.02.2019 / 13:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aufsichtsrat verlängert Vertrag von Guido Meyer bis 2024 Dortmund, 28. Februar 2019: Der Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor AG hat Guido Meyer (52) als Vorstand für Produktion bis 2024 wiederbestellt. Er verantwortet die Bereiche Produktion und Logistik. Der Ingenieur ist seit 1995 bei Elmos und entwickelte u.a. Testmaschinen für Halbleiter. In der Folge leitete er den Testbereich. Im Zeitraum von 2012 bis 2016 war er als Bereichsleiter für die Waferfertigung verantwortlich. 2017 übernahm er den Bereich Produktion im Vorstand. Er studierte Elektrotechnik an der FH Dortmund. Ein hochauflösendes Foto von Guido Meyer kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: https://www.elmos.com/fileadmin/elmos-website/about-us/company/mediathek/elmos-guido_meyer.jpg Über Elmos Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter und Sensoren vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Kontakt Elmos Semiconductor AG Thalea Blunk, Leiterin Investor Relations, Tel: +492317549273 Mathias Kukla, Pressesprecher, Tel: +492317549199 Email: invest@elmos.com 28.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Elmos Semiconductor AG Heinrich-Hertz-Str. 1 44227 Dortmund Deutschland Telefon: +49 (0)231 7549-510 Fax: +49 (0)231 7549-111 E-Mail: invest@elmos.com Internet: http://www.elmos.com ISIN: DE0005677108 WKN: 567710 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 782357 28.02.2019 ISIN DE0005677108 AXC0228 2019-02-28/13:36