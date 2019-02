EXCHANGE NOTICE, 28 FEBRUARY 2019 SHARES GLASTON OYJ ABP: REDUCTION OF THE QUANTITY OF SHARES AND ISIN CODE CHANGE Reduction of the quantity of company's shares without reducing share capital by way of issuing new shares and by redemption of company's own shares, in such a way that each current 5 shares of the company shall correspond to one share of the company after the arrangements related to the reduction of the quantity of company's shares are completed. The ISIN code of Glaston Oyj Abp shares will be changed from ISIN code FI0009010219 to FI4000369657. 1 listed share of the company has been removed from trading before reducing the share capital in accordance with the company disclosure 1 February 2019. The changes will be valid in the trading system of Nasdaq Helsinki as of 1 March 2019 presuming that the arrangements will be entered into the trade register. Identifiers: Trading code: GLA1V New ISIN code: FI4000369657 Orderbook id: 24293 Number of shares: 38 726 627 The orderbook GLA1V (id 24293) will be flushed after 28.2.2019 trading. Nasdaq Helsinki, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 ************************************************ TIEDOTE 28.2.2019 OSAKKEET GLASTON OYJ ABP: OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄN VÄHENTÄMINEN JA ISIN-KOODIN MUUTOS Yhtiön osakemäärän vähentäminen alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 30:tä Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun. Glaston Oyj Abp:n ISIN koodi muuttuu (vanha ISIN koodi FI0009010219 ja uusi ISIN koodi on FI4000369657). 1 yhtiön listattu osake on mitätöity ennen osakkeiden kokonaismäärän muutosta yhtiön 1.2.2019 julkistaman tiedotteen mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan Nasdaq Helsingin kaupankäyntijärjestelmässä 1.3.2019 alkaen edellyttäen, että toimenpiteet merkitään kaupparekisteriin. Perustiedot: Kaupankäyntitunnus: GLA1V Uusi ISIN-koodi: FI4000369657 id: 24293 Osakemäärä: 38 726 627 Tarjoukset poistetaan tarjouskirjasta GLA1V (id 24293) 28.2.2019 kaupankäynnin jälkeen. Nasdaq Helsinki, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260