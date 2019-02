Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Aareal Bank auf "Reduce" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Das Management des Immobilienfinanzierers habe sich bei der Präsentation der Jahreszahlen sehr vorsichtig gegeben, schrieb Analyst Tobias Lukesch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kapitalaufbau finde auch in Zukunft nicht statt, so der Experte. Er rechnet mit anhaltendem Margendruck und hohen Kosten, um das Geschäft umzubauen und für eine zunehmend anspruchsvollere Regulierung gewappnet zu sein./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 09:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-02-28/13:43

ISIN: DE0005408116