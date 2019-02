Der Deutsche Aktienindex (DAX) zeigt sich in letzter Zeit von seiner weniger flexiblen Seite. Der Kurs wirkt ein wenig träge, fast schon müde. Fehlt es etwa an ausschlaggebenden Impulsen? Nein, ganz und gar nicht. Vielmehr deutet der aktuelle Kursverlauf bei näherer Betrachtung auf die "Ruhe vor dem Sturm" hin. Zudem folgt der DAX ein wenig dem Verhalten des Dow Jones, denn der amerikanische Leitindex steht ebenso wie unser deutscher Aktienindex an entscheidenden Punkten.

Leichter Aufwärtstrend ... (Thomas Schmied)

Den vollständigen Artikel lesen ...