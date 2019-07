Der DAX hat heute einen misslungenen Start in den neuen Handelstag hingelegt. Eine Mischung aus schlechten Nachrichten und Spekulationen über mögliche Zinssenkungen der Notenbanken in den USA und in Europa sorgt für Skepsis an den Märkten.



Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.