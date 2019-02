Die Alphabet Aktie befindet sich in einem sichtbaren Seitwärtstrend, lässt sich aber von herausstechenden Aufwärtsbewegungen krönen. Der Widerstand von 1210 USD konnte noch nicht erreicht werden, das Kaufsignal am 20.02.2019 hatte ebenfalls keinerlei Auswirkungen auf den Kurs der Aktie. Es geht leicht aufwärts, doch kann dies reichen, um einen Trendwechsel in nächster Zeit zu bestätigen? Es bleibt noch abzuwarten. Der RSI (14) befindet sich im neutralen Bereich, sucht allerdings deutlich den ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...