Der 28.2. ist für langjährige Akteure an der Wiener Börse ein schöner Tag. Denn heute vor 14 Jahren, am 28. Februar 2005, debütierte Intercell. Die Aktie war in der Folge einer der heissesten Titel im Nullerjahre-Boom. Schön, dass mit Marinomed jetzt wieder ein Branchenvertreter ein Wien-IPO machte. Und bei Themis Bioscience hoffen wir auch, dass es im 2. Anlauf Wien wird. Auch zu Sanochemia ist es branchenmässig nicht weit: "Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Sanochemia Pharmazeutika AG am Donnerstag, dem 28. März 2019, um 15 Uhr, in der Wirtschaftskammer Burgenland, 7000 Eisenstadt, Robert-Graf-Platz 1." Dazu gibt es eine Anekdote: Ein Investor erzählte uns, dass ...

