Im Rahmen der Verbändeanhörung des Gesetzes zur Stärkung des Wohngeldes (WoGStärkG) am 28.02.2019 haben mehrere Verbraucherverbände und Gewerkschaften den vorliegenden Entwurf als unzureichend tituliert. Das Gesetz, das am 1.1.2020 in Kraft treten soll, knüpft an die bisherige Praxis an, die Wohngeldleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...