++ EMIs bestätigen Verlangsamung in der globalen Fertigungsindustrie ++ Abkühlung könnte Aktienmärkte belasten ++ DE30 nahe entscheidender Widerstandslinie ++ Mit der Veröffentlichung der chinesischen EMI-Daten für Februar wissen wir nun mit Sicherheit, dass es der erste Monat seit fast sieben Jahren ist, in dem solche Umfragewerte auf einen Rückgang in der Eurozone, China und den USA hindeuteten. Produktionssektor mit Schwierigkeiten Die Daten aus China bestätigen, dass das verarbeitende Gewerbe in Schwierigkeiten steckt. Februar war der erste Monat, in dem die EMIs für die Eurozone, Japan und China seit Oktober 2012 unter 50 Punkten lag. Der erste "Dip" unter dieser Marke erfolgte im Juni 2016. Damals kam es zu einer Verlangsamung, ...

