Der stotternde Konjunkturmotor in China hat am Dienstag auf die Stimmung der Anleger gedrückt. Außerdem warteten Investoren Börsianern zufolge auf weitere Details bei den Handelsgesprächen zwischen Peking und Washington. Der Dax startete 0,2 Prozent schwächer mit 11.576 Punkten in den Handel.

