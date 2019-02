Gerade sah es so aus, als könnte die Aktie der Merck KGaA in Richtung der insbesondere psychologisch wichtigen Marke von 100 Euro zusteuern, so ist das Papier nun wieder weit von dieser Hürde entfernt. Die Aktie des DAX-Konzerns brach am Mittwoch massiv ein, nachdem das Unternehmen angekündigt hat, den amerikanischen Halbleiterzulieferer Versum Materials für 5,9 Milliarden Dollar in bar (rund 5,2 Milliarden Euro) übernehmen zu wollen. Im Wochenvergleich ist das Papier nun mit einem Minus von 6,4 Prozent der zweitschwächste Wert im DAX. Nur Beiersdorf steht mit einem Minus von 10,4 Prozent noch schlechter da.

