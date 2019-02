Das Analysehaus Warburg Research hat Merck KGaA nach einer Kaufofferte für den US-amerikanischen Elektronikmaterialien-Spezialisten Versum Materials auf "Hold" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Mit sechs Milliarden Dollar sei der Erwerb kein Schnäppchen, werde aber die Margen des Dax-Konzerns steigern, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2018 dürfte Merck erreicht haben, so Huwald mit Blick auf die anstehende Zahlenveröffentlichung. In der Sparte Performance Materials sollten die Erwartungen in Richtung sinkende Margen gehen angesichts der Herausforderungen im Flüssigkristallgeschäft. Der Versum-Kauf käme daher zum richtigen Zeitpunkt./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-02-28/14:51

ISIN: DE0006599905