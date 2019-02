Düsterer Fantasy-Titel mit Motion Capture Animationen und mehr als 300 sammelbaren, verbesserbaren Champions

Plarium, ein Spieleentwickler für Mobil-, Social- und webbasierte Spiele mit mehr als 250 Millionen Usern weltweit ist stolz, den Launch von RAID: Shadow Legends anzukündigen. Das rundenbasierte Sammel-RPG ist nun über den App Store und Google Play verfügbar und lädt Spieler ein, in einer düsteren Fantasy-Welt mit über 300 sammelbaren Champions aus 16 Fraktionen zu spielen. Das Spiel bietet vollkommen einzigartige, individuelle Charaktermodelle, komplexe Taktiken, unvergleichliche Fähigkeiten-Anpassungsmöglichkeiten sowie kooperatives Spielen in Clans.

RAID spielt im Reich von Teleria, das von den finsteren Schatten des dunklen Lords Siroth beherrscht wird. Spieler tauchen in die Rolle eines uralten telerischen Kriegers ein, der von einem unsterblichen Wächter beschworen wurde, um Siroth zu bezwingen und Frieden in das Reich zu bringen. Auf ihrem Weg sammeln Spieler Splitter, welche die Seelen gefallener Krieger enthalten, um damit eine Armee zu beschwören, mit der sie Schlachten in Schlössern, Wüsten, Dungeons und antiken Tempeln voller Feinde und potentieller Verbündeter bestreiten müssen. Die Fortschrittsoptionen ermöglichen Spielern, die zahlreichen Schichten hinter der Bedrohung zu entdecken, die von Teleria besitz ergriffen hat.

RAID bietet eine umfangreiche, story-basierte Einzelspieler-Kampagne (PvE) mit 12 Kampagnenleveln, von denen jede aus sieben Abschnitten und drei Schwierigkeitsgraden besteht. Die Spielstory wurde verfasst von Paul C.R. Monk, der von der Writer's Guild of America nominiert wurde und bekannt ist durch Assassin's Creed: Syndicate und wurde synchronisiert von Sprechern, die bereits an Mass Effect undThe Witcher 3 mitwirkten. Die Kampagne ist verbunden mit der Multiplayer-Komponente des Spiels (PvP). Beide Aspekte beeinflussen gemeinsam die Spielrankings, was eines der einheitlichsten Spielerlebnisses des Sammel-RPG-Genres bietet. Jeder der mehr als 300 sammelbaren Charaktere bietet einzigartige Motion Capture Animationen, die exklusiv von Plariums internen Studio entwickelt wurden, um einzigartige Charaktereigenschaften und Persönlichkeiten zu schaffen.

"RAID ist die ultimative Kombination aus Fantasy-RPG und Schlacht-Sammelspiel für Mobilgeräte, mit noch nie zuvor gesehener Spieltiefe, endlosen Anpassungsmöglichkeiten und einer vielfältigen Auswahl von Champions sowie tausenden Stunden Gameplay. Spieler treten während ihrer Missionen gegen hunderte herausfordernder Endbosse und anderer Spieler an die Spielinhalte sind endlos!", so Nick Day, Creative Director von Plarium. "Bei RAID stehen die Wahlmöglichkeiten des Spielers im Mittelpunkt. Wir haben uns alle Freiheiten genommen, um eine einzigartige Welt zum Entdecken, Experimentieren und Gewinnen zu schaffen."

RAID: Shadow Legends bietet die folgenden Hauptfunktionen:

Über 300 sammelbare Charaktere: Sammle hunderte guter, böser oder neutraler Krieger aus 16 Fraktionen. Erstelle die besten Teams aus Barbaren, Skinwalkern, Untoten, Rittern, Elfen und mehr, um Gegner zu schlagen und für deine Armee zu rekrutieren.

Sammle hunderte guter, böser oder neutraler Krieger aus 16 Fraktionen. Erstelle die besten Teams aus Barbaren, Skinwalkern, Untoten, Rittern, Elfen und mehr, um Gegner zu schlagen und für deine Armee zu rekrutieren. Mehr als 1 Million Champion-Konfigurationen: Genieße einen noch nie dagewesenen Personalisierungsumfang für Champions mit tausenden verschiedener Fähigkeiten, Artefakten und Fertigkeiten für jeden einzelnen, individuellen Champion mit Millionen von Kombinationsmöglichkeiten.

Genieße einen noch nie dagewesenen Personalisierungsumfang für Champions mit tausenden verschiedener Fähigkeiten, Artefakten und Fertigkeiten für jeden einzelnen, individuellen Champion mit Millionen von Kombinationsmöglichkeiten. Massive PvE-Kampagnenkarte: Erlebe eine epische, düstere Fantasy-Welt mit 12 spektakulären Standorten im Laufe einer umfangreichen, vollständig vertonten Story-Kampagne. Besondere zeitlich limitierte Dungeons bieten Spielern seltene Gegenstände und Artefakte zum Ausrüsten ihrer Champions.

Erlebe eine epische, düstere Fantasy-Welt mit 12 spektakulären Standorten im Laufe einer umfangreichen, vollständig vertonten Story-Kampagne. Besondere zeitlich limitierte Dungeons bieten Spielern seltene Gegenstände und Artefakte zum Ausrüsten ihrer Champions. PVP-Arena -Rankings: Miss dich Kopf an Kopf mit anderen Spielern, um besondere Ausrüstung freizuschalten und die Rankings in intensiven Arena-Schlachten zu erklimmen. Je höher der Rangplatz, desto besser die Chancen auf seltene Ausrüstung und Gegenstände.

Miss dich Kopf an Kopf mit anderen Spielern, um besondere Ausrüstung freizuschalten und die Rankings in intensiven Arena-Schlachten zu erklimmen. Je höher der Rangplatz, desto besser die Chancen auf seltene Ausrüstung und Gegenstände. Komplexes, strategisches Gameplay: Kombiniere Geschick und Wissen, um zu siegen. Bilde die richtigen Championteams für die bevorstehenden Herausforderungen aus und bringe ihnen verheerende Spezialfähigkeiten, Flächenangriffe und Heilfähigkeiten bei. Dann lass sie in Arena-Schlachten, Dungeons, Endboss-Kämpfen und Story-Missionen auf Gegner los.

Kombiniere Geschick und Wissen, um zu siegen. Bilde die richtigen Championteams für die bevorstehenden Herausforderungen aus und bringe ihnen verheerende Spezialfähigkeiten, Flächenangriffe und Heilfähigkeiten bei. Dann lass sie in Arena-Schlachten, Dungeons, Endboss-Kämpfen und Story-Missionen auf Gegner los. Umfangreiches Clan-Erlebnis: Spiele RAID gemeinsam mit deinen Freunden, steigt in den Clan-Rankings auf, verdient Clan-Aktivitätsboni und kooperiert in Dungeon-Missionen in Schlachten gegen epische Endbosse.

RAID: Shadow Legends ist jetzt weltweit verfügbar auf Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Ukrainisch und Türkisch.

Über Plarium

Plarium Global Ltd. wurde 2009 gegründet. Die Mission des Unternehmens lautet, das beste Mobil- und Social-Spielerlebnis für Hardcore Casual Gamer weltweit zu bieten. Mit mehr als 250 Millionen registrierten Usern sind wir stolz darauf, durchgängig als einer der besten Hardcore-Spielentwickler auf Facebook gelistet zu werden. Plarium beschäftigt mehr als 1200 Mitarbeiter, hat seinen Hauptsitz in Israel sowie acht Büros und Entwicklungsstudios in ganz Europa und den USA. Unsere mobilen und Social Games sind auf allen großen sozialen Netzwerken verfügbar, darunter Facebook, VKontakte, Odnoklassniki und Mail.ru sowie für Webbrowser, iOS und Android. Plarium wurde im Oktober 2017 von Aristocrat erworben und ist als hundertprozentiges Tochterunternehmen tätig.

