FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre des Pharmakonzerns Novartis haben dem geplanten Spin-off der Augenheilsparte Alcon grünes Licht gegeben. Die Schweizer wollen Alcon in Form einer Ausschüttung per Sachdividende an die bisherigen Aktionäre abgeben. Für je fünf Novartis-Aktien würden die Aktionäre eine Aktie von Alcon bekommen, gleiches gilt auch für die American Depositary Receipts - ADRs. Alcon soll an der Börse in Zürich notiert sein. Novartis geht davon aus, dass die Abspaltung in der ersten Jahreshälfte 2019 abgeschlossen werden kann.

Novartis hatte Alcon zwischen 2008 und 2010 in zwei Schritten für mehr als 50 Milliarden US-Dollar vom Nahrungsmittelkonzern Nestle gekauft. Novartis hatte viel Hoffnung in Alcon gesetzt, aber das Unternehmen kämpfte mit Ertragsproblemen. Erst in der jüngsten Vergangenheit schaffte Alcon die Trendwende. Im Jahr 2018 erwirtschaftete Alcon einen konsolidierten Nettoumsatz von 7,1 Milliarden Dollar, was 14 Prozent des gesamten Nettoumsatzes von Novartis entspricht.

February 28, 2019 08:31 ET (13:31 GMT)

