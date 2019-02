Russland sieht nach dem ergebnislosen Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un Chancen für weitere Gespräche. Die Stimmung in Hanoi sei positiv gewesen, um den Dialog zwischen beiden Ländern fortzusetzen, teilte das Außenministerium am Donnerstag in Moskau mit. Nordkorea und die USA müssten mehr aufeinander zugehen, Kompromisslösungen finden und mehr Vertrauen schaffen.

Es sei offensichtlich, dass dieser Prozess "von allen Beteiligten Zeit und maximale Aufmerksamkeit" erfordere, erklärte das Ministerium und rief dazu auf: Für eine Lösung auf der koreanischen Halbinsel müssten alle Parteien zusammenarbeiten. Moskau hatte schon vor dem Treffen gefordert, dass auch Südkorea, China, Russland und Japan möglichen Vereinbarungen zustimmen sollten.

Nach dem ersten Treffen vor acht Monaten hatte die zweite Begegnung zwischen Trump und Kim im Ringen um eine atomare Abrüstung Nordkoreas keinen Durchbruch gebracht. Beide Seiten konnten sich am Donnerstag nicht einmal auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen./cht/DP/stw

