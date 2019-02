Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch sind sechs neue Exchange Traded Funds von iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den sechs neuen Aktien-ETFs würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von Unternehmen aus verschiedenen Regionen mit vergleichsweise hohem ESG-Rating zur partizipieren. Dabei würden Unternehmen ausgeschlossen, die mit der Herstellung von umstrittenen Waffen wie Atomwaffen, zivilen und militärischen Schusswaffen sowie Tabakwaren und Alkohol in Verbindung stehen oder Einnahmen aus der Gewinnung von Kraftwerkskohle erzielen würden. Ebenfalls ausgeschlossen würden Unternehmen, die im Zusammenhang mit Glücksspiel, Pornographie und genetisch veränderten Organismen stünden. Die sechs ETFs würden die Regionen Europa, USA, Japan, Schwellenländer oder Unternehmen weltweit abdecken. ...

