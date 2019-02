Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Signale einer Pause bei den Zinserhöhungen seitens der FED, die intensivierten Handelsgespräche zwischen den USA und China, der robuste US-Arbeitsmarkt, die beiden Senkungen der RRR durch die PBoC, Vorschläge für fiskalische Stimuluspakete in China, rege M&A-Aktivitäten und ein besser als befürchteter Start in die US-Berichtssaison hätten im Januar 2019 zu einer kräftigen Erholung der Aktienmärkte geführt. Der Einbruch des ISM-Index, der anhaltende Rückgang des Ifo und des PMI der Eurozone, die Abschwächung der Wirtschaftsdaten in China, die enttäuschenden Autoverkäufe in Europa und China, das noch immer ungewisse Brexit-Ergebnis, der Stillstand der US-Regierung, die US-Klagen gegen Huawei und die Umsatzwarnung von Apple Anfang Januar hätten die Aktienmärkte nur vorübergehend belastet. ...

