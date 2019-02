Die neue 5G-SIM-Karte bietet höhere Datensicherheit, erweiterten Schutz vor Hackern und nahtloses globales 5G-Roaming

Gemalto, der Weltmarktführer für digitale Sicherheit, hat die Einführung der branchenweit ersten 5G-SIM-Karte bekannt gegeben. Die 5G-Technologie wird den Anforderungen der Betreiber an die neuen Generation von Netzwerkinfrastruktur gerecht, die 2019 auf den Markt kommt. Auf der Basis der aktuellen ETSI 3GPP1-Spezifikationen und SIMalliance2-Empfehlungen gilt die 5G-SIM-Karte als einzige geeignete Lösung, um einen sicheren 5G-Netzwerkzugriff zu gewährleisten. Die Gemalto 5G-SIM-Karte bietet nicht nur höheren Datenschutz und nahtloses globales 5G-Roaming, das mit den neuesten Standards eingeführt wird, sondern ist auch die erste SIM-Karte, die optimalen Schutz vor Hackerangriffen bietet und somit künftigen Anforderungen zuvorkommt.

Bis 2024 wird die 5G-Netzabdeckung voraussichtlich 40 Prozent der Weltbevölkerung erreichen und 1,5 Milliarden Nutzer versorgen3. Zu den Vorteilen von 5G gehören ein weiterentwickeltes mobiles Breitbandnetz, ein massiver Zuwachs an IoT-Anwendungen sowie die Bereitstellung kritischer Kommunikationsinfrastrukturen.

Die Gemalto 5G-SIM-Karte wird noch in der ersten Jahreshälfte 2019 in allen SIM-Formfaktoren (austauschbare SIM, M2M SIM und eSIM) verfügbar sein. Zu den wichtigsten Merkmalen der neuen 5G-SIM-Karte zählen die vollständige Anonymisierung von End-to-End-Teilnehmeridentitäten dank integrierter Identitätsverschlüsselung. Dadurch wird verhindert, dass sensible Daten missbraucht werden, um Personen zu lokalisieren und zu verfolgen oder um persönliche Daten zu sammeln, und es wird sichergestellt, dass Mobilfunkbetreiber Vorschriften wie GDPR4 einhalten. Darüber hinaus erleichtert die hohe Zuverlässigkeit der vertrauenswürdigen Umgebung den Betreibern, den gesamten Lebenszyklus der SIM-Karte abzusichern. Hackerangriffe und versehentliche Datenschutzverletzungen werden so vermieden. Ein nahtloses 5G-Roaming-Erlebnis resultiert außerdem in maximaler Rentabilität und bietet ein optimales Kundenerlebnis.

Während der 5G-SIM-Entwicklung hat Gemalto bei Standardisierung, Prototyping und Testverfahren eng mit den wichtigsten Akteuren der 5G-Branche weltweit zusammengearbeitet.

"Die 5G-SIM-Technologie schafft für Betreiber und andere Unternehmen des Ökosystems eine Grundlage für Vertrauen in das Mobilfunknetz der nächsten Generation", sagte Emmanuel Unguran, Geschäftseinheit EVP Mobile Services IoT, bei Gemalto. "Die Technologie unterstützt Betreibern dabei, das volle Potenzial von 5G auszuschöpfen, ihre Netzwerkinvestitionen zu maximieren und die Bereitstellung neuer Dienste zu vereinfachen. Die Abwärtskompatibilität mit der bisherigen 3G/4G-Technologie ist ebenfalls gewährleistet."

"Qualcomm Technologies unterhält eine langjährige Geschäftsbeziehung zu Gemalto, in deren Mittelpunkt die Bereitstellung robuster mobiler Lösungen für hohe Sicherheitsanforderungen steht", so Gautam Sheoran, Senior Director für Produktmanagement bei Qualcomm Technologies, Inc. "Wir werden diese Zusammenarbeit nun erweitern, um OEMs durch die Verwendung von Gemalto 5G SIM und unserem Flaggschiffprodukt der nächsten Generation, der Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 855, eine problemlose Entwicklung faszinierender 5G-Geräte mit maximaler Sicherheit zu ermöglichen und den Weg für eine kommerzielle 5G-Nutzung in 2019 zu ebnen."

Qualcomm und Snapdragon sind Marken von Qualcomm Incorporated, eingetragen in den USA und anderen Ländern. Qualcomm Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften.

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services, die sichere Softwarelösungen sowie Biometrie und Encryption umfassen, können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 114 Niederlassungen, 40 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 35 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 47 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto.

1 5G Standardization Third Generation Partnership Project Gemäß UICC-Spezifikationen Version 15 (UICC: Universal Integrated Circuit Card, besser bekannt als SIM).

2 Siehe auch Pressemitteilung der SIMalliance: "SIMalliance defines a 'Recommended 5G SIM Card'".

3 Quelle: Ericsson Mobile Report November 2018.

4 General Data Protection Regulation.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190228005552/de/

Contacts:

Gemalto Pressekontakte:

Tauri Cox

Nordamerika

+1 512 257 3916

tauri.cox@gemalto.com

Sophie Dombres

Europa, Nahost und Afrika

+33 4 42 36 57 38

sophie.dombres@gemalto.com

Piyush Prakash

Asien-Pazifik

+91 11 6623 1200

piyush.prakash@gemalto.com

Enriqueta Sedano

Lateinamerika

+52 5521221422

enriqueta.sedano@gemalto.com