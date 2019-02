Die Aktie der Lufthansa befindet sich den zweiten Tag in Folge im Sinkflug. Am Ende der Verliererliste im DAX büßt das Papier von Europas größter Fluggesellschaft fast drei Prozent ihres Wertes ein. Nicht einmal gute Zahlen des spanisch-britischen Wettbewerbs IAG (British Airways, Iberia, etc.) helfen der Lufthansa weiter. Warum nicht? Das liegt auf der Hand.

