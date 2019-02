Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Aachen (pta036/28.02.2019/14:50) - Herr Dr. Johannes Ohlinger hat mit Schreiben vom 28. Februar 2019 sein Amt als Vorstandsmitglied der Schumag Aktiengesellschaft mit Wirkung zum 8. März 2019 niedergelegt. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz für unser Unternehmen.



Herr Johannes Wienands wird die Ressorts von Herrn Dr. Ohlinger als Alleinvorstand übernehmen.



Aachen, 28. Februar 2019



Schumag Aktiengesellschaft Der Vorstand



