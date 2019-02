Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 74 auf 68 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Jean-Francois Neuez verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf eine insgesamt träge Entwicklung französischer Banken im Schlussquartal 2018, vor allem wegen des Kapitalmarktgeschäfts. Er passte seine Prognosen entsprechend an. Da sich die Kapitalausstattung der BNP Paribas aber gut entwickle, bleibe die Aktie sein französischer "Top Pick"./mis/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0088 2019-02-28/15:22

ISIN: FR0000131104