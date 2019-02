Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Unicredit von 15,30 auf 16,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank sei der aktivste Verkäufer von notleidenden Krediten auf dem Heimatmarkt, schrieb Analyst Antonio Reale in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar sei das Verkaufsziel für 2019 gering mit 1,3 Milliarden Euro, lasse aber Raum für positive Überraschungen und bringe die Bank auf Kurs, um die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Akitivitäten bis 2021 oder sogar früher zu beenden./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: IT0005239360