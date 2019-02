Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-28 / 15:05 *Instone Real Estate und OFB feiern Richtfest für * *151 Eigentumswohnungen im Quartier "Wilhelms IX"* *- *_Fertigstellung des Rohbaus von neun Stadtvillen_ _- Mehr als 70 Prozent der Eigentumswohnungen bereits verkauft_ _- Bezugsfertigkeit für Ende 2019 geplant_ _- Top Lage im Herzen Wiesbadens_ *Essen/Wiesbaden, den 28. Februar 2019: *Instone Real Estate und die OFB Projektentwicklung haben gestern im Wiesbadener Quartier "Wilhelms IX" gemeinsam mit Hans-Martin Kessler, Dezernent für Stadtentwicklung und Bau, das Richtfest für 151 Eigentumswohnungen gefeiert. Davon sind bereits mehr als 70 Prozent verkauft. Die Schlüsselübergabe für die 151 Wohnungen im Quartier ist planmäßig Ende 2019 vorgesehen. Hans-Martin Kessler, Dezernent für Stadtentwicklung und Bau: "Vor dem Hintergrund des anhaltenden Bevölkerungswachstums in der Landeshauptstadt Wiesbaden leistet das Quartier Wilhelms IX mit seinen 151 Wohnungen einen wichtigen Beitrag für die Bereitstellung des dringend benötigten Wohnraums in Wiesbaden. Wir freuen uns, dass die Arbeiten so zügig voranschreiten und schon bald an dieser Stelle statt des ehemaligen Parkhauses 'Giraffenkäfig' ein lebendiges Quartier entsteht." Ralf Werner, Niederlassungsleiter Rhein-Main der Instone Real Estate: "Die hohe Nachfrage, vor allem auch aus Wiesbaden selbst, bestätigt die Attraktivität unseres Quartierskonzepts. Wilhelms IX bietet modernen Wohnkomfort und parkähnliche Grünflächen in Innenstadtlage. Diese Qualität überzeugt und berücksichtigt darüber hinaus die Wohnvorlieben unterschiedlicher Alters- und Gesellschaftsgruppen für eine ausgewogene Mischung im Quartier. Mit unserem Bauvorhaben liegen wir voll im Zeitplan." Klaus Kirchberger, Vorsitzender der Geschäftsführung der OFB Projektentwicklung GmbH, ergänzt: "Am Anfang stand die Idee ein attraktives Wohnquartier für Wiesbaden zu schaffen. Gemeinsam mit unserem Partner Instone Real Estate haben wir diese Idee in die Tat umgesetzt und dürfen die Rohbaufertigstellung von neun Stadtvillen feiern. Diese fügen sich architektonisch ideal in die Wiesbadener Innenstadt ein, die von Gründerzeitbauten geprägt ist. Im Rahmen des Richtfests möchten wir uns bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit bedanken." Auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen insgesamt 151 Eigentumswohnungen und 171 Stellplätze. Die Flächen reichen von 50 bis circa 195 Quadratmeter und verteilen sich auf zwei bis sechs Zimmer. Mit dem architektonischen Konzept wurde das Wiesbadener Architekturbüro BGF+ Architekten betraut. Die neun Gebäude besitzen individuelle Fassaden mit Naturstein, Putz und Klinker. Das Quartier "Wilhelms IX" verfügt über parkähnliche Grünflächen, quartierseigene Tiefgaragenstellplätze mit E-Mobility-Anschlüssen und lichten Raumhöhen zwischen 2,70 und 3,80 Metern. Ein besonderes Highlight sind die Penthouse Wohnungen mit direktem Fahrstuhlzugang. *Über Instone Real Estate (IRE)* Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler und im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Das Unternehmen entwickelt attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geförderten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und saniert denkmalgeschützte Objekte. Die Vermarktung erfolgt maßgeblich an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter realisiert werden. Bundesweit sind über 320 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 30. September 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone Real Estate 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,6 Milliarden und mehr als 8.900 Einheiten *Über OFB* Die OFB Projektentwicklung GmbH ist eines der führenden Full-Service-Unternehmen für Projektentwicklung und Baumanagement von Gewerbeimmobilien in der Rhein-Main-Region mit Hauptsitz in Frankfurt am Main und Niederlassungen in Berlin, Erfurt und Kassel sowie Büros in München, Düsseldorf und Leipzig. Als Tochterunternehmen der Landesbank Hessen-Thüringen gehört die OFB zur Helaba Immobiliengruppe. Die OFB verfügt über 60 Jahre Erfahrung im Immobiliensektor. Das Leistungspaket reicht von der Projektentwicklung - im Auftrag oder auf eigenes Risiko - über Baulandentwicklung bis zur Generalübernahme. Das gezielte Zusammenwirken ökonomischer, ökologischer und sozialer Bestandteile steht dabei konsequent im Vordergrund. Dazu gehört, dass das Unternehmen bei nahezu allen neu entwickelten Gebäuden Zertifizierungen anstrebt, die innovativ und richtungsweisend in ihrer Kategorie sind. Weitere Informationen unter www.ofb.de

*Pressekontakt*
Instone Real Estate
c/o RUECKERCONSULT GmbH
Michael Lippitsch
Wallstraße 16
10179 Berlin
Tel.: 030 2844987-47
Fax: 030 2844987-99
E-Mail: instone@rueckerconsult.de

OFB Projektentwicklung GmbH
Yvonne Keller
Speicherstraße 55
60327 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 91732-116
E-Mail: yvonne.keller@ofb.de 